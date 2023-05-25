Расул и Гейдар: сто лет – рубеж на ленте многовековой дружбы народов

Кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН Амина Сергеевна Халилова поделилась своим комментарием, проводя параллели между юбилеями дагестанского поэта и политического руководителя Азербайджана.

— Как многое умещается в это звучное слово и хрупкое понятие – «дружба народов»: это ежедневное соседство, ежемесячные совместные цели и задачи, ежегодные рекорды и мероприятия и, как следствие, многовековое взаимопонимание и взаимопроникновение культур. Все это связывает дагестанцев с братским народом Республики Азербайджан. Недаром же в один и тот же 1923 год благодатная земля этих республик дала миру выдающихся людей – Расула Гамзатова и Гейдара Алиева, чьи судьбы оказались связаны узами нерушимой дружбы.

Многие века народы Дагестана и Азербайджана живут бок о бок, соседствуя на Кавказе. Не раз на протяжении истории судьба объединяла их в борьбе против жестоких захватчиков – Тамерлана, Надир-шаха, Гитлера, но еще больше — для достижения процветания и развития прикаспийского региона. Связанные единой границей по суше и морю Дагестан и Азербайджан издревле являлись наиболее важной частью великого торгового пути, соединяющего Север и Юг нашей планеты.

Многочисленных наград и мирового признания достигли мастера-ковроделы наших республик, через века пронесшие традиционные орнаментальные связи коврового искусства Дагестана и Азербайджана, развивавшегося на протяжении веков в тесном контакте и взаимодействии, что неоднократно подтверждалось в научных исследования ученых страны и мира. Еще больше взаимовлияние культур народов Азербайджана и Дагестана стало проявляться в XX-XXI веках, но уже в принципиально новой форме, не стихийно, как прежде, а сознательно, организованно, целенаправленно — в результате последовательного осуществления правительствами регионов нового курса в национальной политике.

Это взаимовлияние проявлялось в сфере экономики, торговли, промышленного и сельскохозяйственного обмена, трудовой миграции, ну и, конечно, литературы и фольклора, искусства, театра, музыки, средств массовой информации и языка (взаимообогащение словарного запаса языков народов Южного Дагестана и кубинско-дербентского диалекта азербайджанского языка).

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