Расул Гамзатов говорил о Мирзабекове: настоящий премьер-реформатор

О том, как отзывался о Мирзабекове другой не менее известный дагестанец — поэт Расул Гамзатов, рассказал автор книги об Абдуразаке Мирзабекове Багаутдин Аджиев.

В начале 1990 года на одном из заседаний правления Союза писателей поэт Расул Гамзатов не скрывал своего восхищения от встречи с А.М. Мирзабековым:

«Я только что встречался с Председателем Совета Министров, я очень доволен этой встречей и нашим премьером. Абдуразак Марданович — масштабная личность, с ним легко работать, он все решает, настоящий премьер-реформатор, он принес и еще больше принесет пользы Дагестану», — говорил Расул Гамзатов.