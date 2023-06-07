Расул Гамзатов был подлинным художником слова

В его творчестве отразился благородный характер народа Дагестана, величие дагестанской природы, глубина древних традиций.

Такое мнение выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на мероприятии, посвященном вековому юбилею поэта.

«Расула Гамзатова всегда ценили и ценят за меткий слог, за мудрость, за бесконечную, искреннюю любовь к Родине. Он часто говорил, что у его народа и его книг две матери – родной Дагестан и великая Россия. И, хотя его произведения были переведены на десятки языков мира, он не уставал повторять, что без великого русского языка, без друзей-переводчиков, он бы оставался «поэтом одного ущелья», – отметила Валентина Матвиенко.