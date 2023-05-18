Расул Абдуллаев: «Мы освобождаем мир от нацистов и неофашистов…»

Расул Абдуллаев является участником спецоперации, прибыл на выходные перед очередной поездкой в зону СВО в свой родной район.

Расул Абдуллаев родом из села Рутул Рутульского района. С весны прошлого года он активно участвует в спецоперации по демилитаризации Украины.

После завершения срочной военной службы в 2013 году Расул подписал контракт о прохождении военной службы по контракту. В настоящее время старший сержант Расул Абдуллаев служит в воинской части, дислоцированной в городе Гудермес Чеченской Республики.

«Когда я приезжаю в отпуск, я вижу, что на моей земле, в моем районе царит мирная жизнь, я еще больше понимаю, что необходимо защищать этот мир. Наши ребята защищают мир, Родину, как защищали наши деды во время Великой Отечественной войны! Мы освобождаем мир от нацистов и неофашистов, и местные жители — беспомощные бабушки и дедушки, дети — приходят к нам и благодарят нас», — сказал боец.