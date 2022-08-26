Расставлены приоритеты в развитии образования в Дагестане

Традиционное Августовское совещание, прошедшее в Дагестане 23 августа, расставило приоритеты для дальнейшей работы педколлективов региона. Его итоги прокомментировал главный редактор республиканской газеты «Дербент» на азербайджанском языке, член Экспертного сообщества Алекперов Тарлан Кахриманович.

«Сдвиги в сфере развития образования РД есть и причем достаточно заметные. Особенно то, что вводят должность советника по воспитательной работе в образовательных учреждениях. Именно взгляд со стороны для анализа поведения учащегося необходим в каждом образовательном учреждении республики. То есть, законодательно обозначили ответственное лицо за нравственное воспитание.

Также радует большое количество новых зданий образовательных учреждений в городах и районах республики, в которые пойдут тысячи маленьких граждан своей страны и республики, получать новые знания», — заключает Тарлан Алекперов.

Несомненно на более высокий уровень поднимут знания наших детей уже действующие в регионе современный образовательный Центр «Точка роста», детский технопарк «Кванториум, Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Альтаир».

Заманчиво звучит для специалистов-предметников и то, что в рамках реализации программы «Земский учитель» учителям будут предоставлены единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей, приличная сумма для мотивации молодых учителей пойти после ВУЗа в сельские школы. А ведь их нехватка заметно ощущается в сельских школах в горной местности.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»