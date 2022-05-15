Рассмотрение обращений граждан

Порядок рассмотрения обращений граждан органами государственной власти, местного самоуправления, а также должностными лицами устанавливается федеральным законом. Обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. В исключительных случаях сроки рассмотрения обращения могут быть продлены, но не более чем на 30 дней. О продлении срока рассмотрения в обязательном порядке уведомляется гражданин, направивший обращение.

Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию органов, направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или должностному лицу. Гражданин уведомляется о переадресации обращения. Запрещается преследование гражданина в связи с его обращением в государственный орган, орган местного самоуправления или к должностному лицу.

При рассмотрении обращения не допускается разглашение содержащихся в нем сведений, а также информации, касающейся частной жизни гражданина, без его согласия. Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов. За нарушение порядка рассмотрения обращений граждан предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Прокуратура Агульского района