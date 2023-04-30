Расскажем вкратце о «прорывных» проектах, которые представит республика на Кавказской инвестиционной выставке

В рамках разработанной экономической модели развития Республики Дагестан реализуются 5 «прорывных» инвестиционных проектов, предусматривающие до 2030 года объемы инвестиций на 510 млрд рублей и создание более 21 тыс. рабочих мест.

Речь идет о таких проектах, как:

«Развитие Каспийского кластера»

«Развитие плодоовощного кластера в Дагестане»

«Реализация стратегического проекта «Город обувщиков»

«Развитие стекольного промышленного кластера»

«Развитие транспортно-логистического кластера в Республике Дагестан».

Напомним, что контроль за ходом реализации «прорывных» проектов осуществляется Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.