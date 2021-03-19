Рассказали о работе ЗАГСа города Махачкалы за 2020-2021 годы

В 2020 году в ЗАГСе города Махачкалы было зарегистрировано более двадцати двух тысяч актов, половина из них — это свидетельства о рождении, свидетельств о заключении брака было выдано порядка трёх с половиной тысяч, но вместе с тем более тысячи браков было расторгнуто. Как отмечает начальник ЗАГСа города Махачкалы Заира Омарова, в период ограничительных мер на торжественной церемонии присутствовали только брачующиеся. Касательно работы учреждения в 2021 году, то работники ЗАГСа отмечают большой наплыв посетителей. С начала года зарегистрировано шестьсот браков, расторгнуто двести тридцать. За прошедший период этого года выдано две тысячи двести пятьдесят два свидетельства о рождении.

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