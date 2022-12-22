Расширенное заседание коллегии Министерства образования и науки Дагестана состоится 24 декабря

Мероприятие пройдёт в 10:00 на базе проектного офиса Дагестанского государственного университета народного хозяйства.

В ходе совещания обсудят:

— итоги реализации мероприятий по проведению в Дагестане Года образования;

— реализацию Концепции развития образования в Дагестане на период до 2030 года;

— мотивирующий мониторинг деятельности органов управления образованием Дагестана и проблемные вопросы сферы образования;

— муниципальные механизмы повышения качества образования;

— ключевые направления развития дополнительного образования в Дагестане;

— обеспечение доступности и повышения качества дошкольного образования в Дагестане;

— итоги организации и проведения государственной итоговой аттестации в 2022 году и подготовке к ее проведению в 2023 году;

— примерные типовые штаты образовательных организаций и методику распределения субвенций бюджетам муниципальных образований на реализацию государственного стандарта общего образования.

По завершении заседания планируется церемония награждения лучших муниципальных управленческих команд.