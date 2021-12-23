Расходы на образование в Дагестане по сравнению с 2021 годом увеличились на 4,1 млрд рублей

Парламент Республики Дагестана на шестой сессии НС принял бюджет региона на 2022 год. Это важное политическое и экономическое событие, определяющее развитие региона на ближайший год.

Радует, что в основных разделах расходов республиканского бюджета на 2022 год в разделе «Образование» указана сумма – 60,7 млрд рублей.

Таким образом, расходы на образование по сравнению с 2021 годом увеличились на 4,1 млрд рублей. Из них 567 млн рублей дополнительно направлено на повышение заработной платы педагогов, 264 млн рублей – на ремонт образовательных учреждений, 134 млн рублей – на выполнение оздоровительной кампании детей и 70 млн рублей – на ежемесячные денежные выплаты за классное руководство педагогов.

Увеличение расходов на образование на 2022 год, подписанное ранее распоряжение Правительства РД о присуждении премий дагестанским школьникам, завоевавшим звания призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, а также подготовившим их педагогическим работникам (тренерам) в размере 100 тысяч рублей, говорит о повышенном внимании в регионе к образованию

Регулярные встречи с учащимися, студенческой молодежью и преподавателями Главы Дагестана Сергея Меликова и членов правительства региона, свидетельство и подтверждение того, что власти Дагестана серьезно взялись за кардинальное изменение и улучшение всей образовательной системы Республики Дагестан в русле приоритетных Национальных Проектов Российской Федерации.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора «Вести Агула»