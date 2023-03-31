Рашидбег Назиров: «Иммунизация – мера необходимая»

Главврач участковой больницы села Новое Аргвани Гумбетовского района Рашидбег Назиров рассказал о необходимости прохождения вакцинации от полиомиелита.

«Полиомиелит представляет огромную опасность жизни и здоровью детей. Иммунизация – мера необходимая! В свое время, когда свирепствовали инфекционные болезни как корь, полиомиелит и т. д., именно посредством выработки коллективного иммунитета были спасены миллионы детских жизней. Обезопасьте детей от последствий тяжелых инфекционных заболеваний своевременным прохождением вакцинации», – сказал главврач участковой больницы Рашидбег Назиров.