Рашид Мурзаев: «Создание Экспортного совета при Главе РД создаст благоприятные условия для развития экспортной деятельности с учётом региональной специфики»

В Дагестане создан Экспортный совет при Главе РД с целью создания благоприятных условий для осуществления экспортной деятельности в республике. Согласно документу, основными задачами органа являются: оценка состояния и определение направлений развития экспортного потенциала региона, анализ реализации стратегии социально-экономического развития республики, разработка предложений для включения в план экспортного развития РД и содействия выходу региональных компаний на внешние рынки, рассмотрение фактических показателей результативности, предусмотренных планом мероприятий и т.д.

Комментируя «ДП» создание нового совещательного органа, первый заместитель министра промышленности и торговли Дагестана Рашид Мурзаев конкретизировал: Экспортный совет при Главе РД создаётся в целях предварительного рассмотрения вопросов содействия увеличению объёма экспорта несырьевых неэнергетических товаров.

«Также речь идёт об организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Республики Дагестан с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, предпринимательским сообществом, иными органами и организациями по указанным вопросам, в том числе по вопросам участия в мероприятиях, направленных на внедрение на территории Республики Дагестан Стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах Российской Федерации.

Многие предприятия республики накопили серьезную производственную базу, большой опыт в сельском хозяйстве, производстве продуктов питания и машиностроении. Создание Совета поможет оперативно решать задачи развития экспортного потенциала республики и создаст благоприятные условия для развития экспортной деятельности с учётом региональной специфики, что позволит комплексно развивать региональную систему поддержки экспорта», – резюмировал Рашид Мурзаев.

Источник: Дагестанская правда