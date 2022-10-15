Рашид Дадаев стал добровольцем, как только в России объявили мобилизацию

Уроженец Дагестана Рашид Дадаев, который вызвался стать добровольцем для участия в СВО, принял такое решение, как только президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Об этом «Молодежке» рассказала мама добровольца – Сакинат Гусейновна.

По ее словам, Рашид — немногословный, о своем решении он сообщил маме на следующий день после объявления частичной мобилизации.

Рашид служил в армии по контракту, проработал 16 лет в буйнакской войсковой части. Пять лет назад он вышел на пенсию, а затем переехал в Московскую область – в город Серпухов, где работал в частном охранном предприятии. У него двое детей: девочка учится в пятом классе, а сын – на втором курсе в колледже. Жена работает в местной школе учительницей начальных классов.

Источник: Молодежь Дагестана