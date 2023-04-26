Рашид Акказиев: Это были самые масштабные скачки с привлечением конников из-за рубежа

23 апреля 2023 года в селе Кунбатар Ногайского района Республики Дагестан прошли грандиозные конно-спортивные состязания в честь мусульманского праздника Ураза-байрам.

В соревнованиях приняло участие 85 коневладельцев из различных субъектов РФ Северо-Кавказского федерального округа, а также из Башкортостана и Казахстана. Призовой фонд составлял более одного миллиона рублей. Основными призами были Приз министра сельского хозяйства РД, приз Шора-батыра, приз ногайской царицы Сююмбике, приз в честь 100-летия народного поэта Расула Гамзатова и приз Ораза-байрам — главный приз соревнований. Организаторы праздника при распределении призовых номинаций постарались уделить внимание и ногайской истории и эпосу (приз Сююмбике и Шора-батыра), и дагестанской культуре (приз к 100-летию поэта Расула Гамзатова), и воинской славе времен Великой Отечественной (приз участника ВОВ Оразмамбета Койлакаева) и, конечно, не забыли главного повода празднества (приз Ораза-байрам). Всего было 8 забегов, в каждом из которых выбирались по три победителя: за 1, 2 и 3 места.

В мероприятии принял участие и олимпийский чемпион Токио 2020, единственный российский боксер, завоевавший золотую медаль на прошедшей Олимпиаде, Альберт Батыргазиев, чей скакун по прозвищу Куба маэстро, заслужил приз за второе место в забеге, посвященном ногайскому эпическому герою Шора-батыру. Посмотреть соревнования собралось свыше 2 500 гостей из ближних и дальних населенных пунктов. В качестве почетных гостей на мероприятие приехали представители Казахстана и Алтайского края.

Министр сельского хозяйства М. Аджеков и глава Ногайского района РД Д. Эсергепов также посетили праздник, а министр собственноручно вручил свои призы победителям забега. Благотворительный фонд «Казыят» был одним из главных организаторов соревнований, наряду с администрацией с.Кунбатар и активистами села.

Председатель фонда «Казыят» Р.Акказиев отметил, что конный спорт является неотъемлемой частью мусульманской традиции, которую необходимо возрождать среди степных жителей, но при этом подчеркнул, что главной миссией фонда является поддержка имамов и религиозной деятельности в степных регионах. На мероприятии раздавались цветные брошюры с праздничными поздравлениями Муфтия РФ Равиля Гайнутдина и председателя БФ «Казыят» Р.Акказиева, из которых гости могли ознакомиться с программой праздника.

Источник: Голос степи