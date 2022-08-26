Расчистку озера Аджи (Папас) проведут в рамках нацпроекта

Об этом сегодня на заседании Совета при Главе РД по стратегическому развитию и проектной деятельности в РД под руководством премьер-министра Абдулмуслима Абдулмуслимова сообщил вице-премьер Нариман Абдулмуталибов.

Он рассказал, в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» на этот год запланирована разработка проекта «Расчистка озера Аджи (Папас) в Дербентском районе Республики Дагестан».

В апреле заключен государственный контракт по итогам электронного аукциона с ООО «Земля». В соответствии с контрактом подрядной организацией ведутся проектно-изыскательские работы. Средства на текущий год заложены в размере 3 млн рублей.