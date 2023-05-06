Zнамя Победы — Zнамя Мира

Рамазан Магомедов: «Знамя Победы – это символ нашей истории, который мы должны хранить и передавать из поколения в поколение»

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Сегодня, 6 мая, на главной площади города Каспийска прошла Республиканская акция «Знамя Победы», приуроченная к 78 – ой годовщине Великой Победы.

В числе участников был руководитель ГБУ РД «Дагпартиотцентр» Магомед Рамазанов, он поделился с нами своими впечатлениями от мероприятия.

«Знамя Победы» для меня, как и для всех дагестанцев, символ нашей истории, которую мы должны хранить, передавать из поколения в поколение, показывать и рассказывать о ней молодежи, что мы, Минмолодежи РД, в рамках своей работы и делаем. Мы проводим мероприятия, направленные на сохранение нашей исторической правды о водружении Замени Победы, о наших героях, таких как Абдулхаким Исмаилов, и о современных героях, тех кто сегодня защищает нашу Родину на СВО», — сказал Магомед Рамазанов. Отметим, что акция прошла по инициативе Главы Дагестана Сергея Меликова.

Источник: Мирмол

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