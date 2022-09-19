Рамазан Газимагомедов: «Исполнилась моя главная мечта: я — учитель нового поколения!»

На днях учитель аварского языка из Гунибского района Рамазан Газимагомедов вернулся из Пятигорска, где проходил финальный этап одноименного Всероссийского конкурса. В нём он вышел на третье место (среди 69 участников).

Весной же этого года Рамазан Газимагомедов был признан «Лучшим учителем родного языка» в Дагестане.

О том, как добивалась победа, Рамазан рассказывает в беседе с нашим изданием.

— Рамазан Абдулаевич, расскажите, пожалуйста, о том, что происходило в Пятигорске 12-17 сентября этого года?

— Среди мероприятий, направленных на сохранение родных языков, воспитание у подрастающего поколения любви к родной речи, повышение роли учителя в обществе самым значимым является конкурс «Лучший учитель родного языка», который проводится ежегодно. Университетские профессора и конкурсанты-победители предыдущих лет дают оценку урокам, мастер-классам и лекциям участников конкурса.

В Пятигорске проходил финал всероссийского конкурса. На этапе «Педагогическая мастерская» каждый участник рассказал о методах своей работы, благодаря которым он добивается высокого качества знаний учащихся. По итогам этого тура в следующий этап прошли 17 педагогов.

Следующий этап – урок. Мой урок для шестого класса был посвящен теме «Родной язык – сердце народа». Неизгладимые впечатления остались у учащихся после чтения стихотворения Р. Гамзатова «Аварский язык». По итогам этого этапа конкурса в финал прошли шесть учителей.

Следующий этап – «Мастер-класс». Я выступил по теме «Секреты успеха обучаемых» и рассказал о принципах моделирования на уроках родного языка. В итоге трех этапов я оказался на третьем месте.

— Как шла подготовка к конкурсу? Кто помогал?

— Если честно, я очень дружу с конкурсами. Даже накануне очередного конкурсного дня я испытываю волнения не больше, чем перед своим обычным уроком в школе. Слушая других участников конкурса, я понял, что их освобождали на несколько недель до начла онкурса от обычной работы – они только усиленно готовились. Я же накануне дал свои 5-6 уроков и потом поехал в столицу для участия в республиканском этапе.

Семь лет участия в разного рода конкурсах – это немало. И все это время помощь и поддержку во всем я получаю от директора моей школы Задай Исалмагомедовны Максудовой – неустанного педагога, методиста и наставника, (я ее называю про себя «педагогической энциклопедией»). Я желаю ей крепкого здоровья и вдохновения.

Кончно же много значит для меня и поддержка семьи – родителей, братьев и супруги. Им тоже я жедаю долгих лет жизни и здоровья.

— Какие цели вы ставили перед собой и что оказалось самым тяжелым?

— Моя главная цель – совершенствование своих знаний для дальнейшего транслирования их учащимся. Чтобы привить интерес учащихся к своему предмету, я должен использовать разные методы и методики. В этом большую помощь оказывает участие в профессиональных конкурсах.

Я никогда не искал легких путей. Красота и радость успеха – результат упорных усилий, настойчивого преодоления трудностей. Поражаюсь, когда вижу, как стараются добиться победы, используя какие-то связи, деньги. Самое обидное – когда приходится бороться с попытками использовать методы грязной игры там, где это в принципе недопустимо. И самое приятное – это когда неподкупное жюри дает достойную оценку тому, что ты показал.

— Что дал лично Вам этот конкурс?

— Я доволен итогами конкурса. Надо отметить, что пользу участия в любом профессиональном конкурсе невозможно измерить какими-то критериями. Бывает, что даже коллеги говорят: «Зачем тебе эти конкурсы? Что ты от них получишь?» и т.п. недаром в народе говорится, что неподвижная вода начинает вонять. Конкурсы дают возможность обновить знания, методику, оживить уроки. Помогает быть лучом, который дарит ученикам свет и тепло; позволяет идти на урок не с угрюмым лицом, а веселой улыбкой, сверкающими глазами, легким сердцем, новыми силами.

По итогам трех лет, как лучший учитель республики, я удостоился республиканской премии; как победитель регионального этапа конкурса – почетного звания «Отличник образования Дагестана».

— Много ли было участников и доволен ли ты работой жюри?

— В заочном туре участвовали больше 50 учителей. 27 из них вышли в очный тур. Могу сказать, что каждый из них проявил достаточно активно. Уверен, и жюри правильно оценило их старания. Потому никто и не оспорил результаты конкурса.

— Что для тебя эта победа? Думал ли ты, что выиграешь этот конкурс?

— Не скрою, была такая надежда. А победа на этом конкурсе – это итог моей семилетней работы в школе

— Что, по-твоему, способствует выигрышу на таких конкурсах?

— Помогает вера в успех. Неустанная работа. Надежда и теплое отношение со стороны близких для меня людей. Необычная методика преподавания директора нашей школы Зада Исалмагомедовны.

В свободное от уроков и других дел время я начинаю усиленно готовиться к конкурсам. В них я показываю только то, что мы каждый день используем с учениками на уроках, лишь то, что характерно только мне самому, а не компиляцию из интернета или откуда-то ещё.

Я уверен, что фальш все равно выйдет наружу, как бы ты ни старайся его скрыть. Самое главное, делать работу учителя добросовестно

— Сейчас многих тревожит ситуация с родными языками – подрастающее поколение всё больше отдаляется от них. Как тебе кажется, лет через сто дети наших детей будут знать языки своих предков?

— Учитывая сложность сегодняшней ситуации в мире, сейчас трудно сказать, что нас ожидает через сто лет. Но хочется верить, что дух настоящих горцев еще долго будет присутствовать в наших земляках.

Об этом очень красиво и емко сказал в своё время Расул Гамзатов:

«Амма гьал кьурабалъ улкаялъ рарал

Мактабазда гьеб мацI малъизе ккела.

Гьеб рекъараб буго нилъер халкъалда

Черхалда борчараб рачел кинигин».

— Рамазан, хочется узнать немножко и о твоей семье…

— Моя супруга Зульфия тоже учительница аварского и русского языков. У нас двое детей (дочь и сын).

Для человека очень важен домашний очаг. Поэтому я благодарен Всевышнему за родителей, которые дали нам правильное воспитание, за четверых братьев и двух сестёр, стоящих друг за друга горой в трудную минуту.

Считаю большой удачей детство, проведенное с бабушкой и дедушкой. Они – дети войны, были полностью лишены зрения. Мои мудрые родители очень заботились о том, чтобы украсить и облегчить им жизнь.

— Что в твоей жизни самое главное?

— Жизнь – очень коротка. Поэтому мечтаю о том, чтобы она была прожита не зря, и быть полезным для окружающих. Ведь это такое счастье!

А вообще, по-моему, исполнилась самая главная моя мечта: я учитель нового поколения.

— Что бы Вы не сделали никогда в жизни?

— Когда размышляешь о том, что ежедневно видишь воруг себя, выстраивается достаточно большой перечень тех вещей, которые бы я никогда не позволил себе сделать. Жизни коротка – и я не допущу, чтобы в ней место занимала зависть, желание рассорить людей, мысль, чтобы кому-то навредить своими действиями. Я никогда не допущу несправедливость: ошибка учителя может надолго ранить детскую душу, поэтому на уроке, на конкурсе или соревновании – везде нужно проявить справедливость и принимать решения, невзирая на семью, село. Это главное в моей жизни. Я удивляюсь, когда вижу коллег, которые жалуются друг на друга, разносят сплетни. Это болезнь современности: в глаза улыбаются, а за спиной охаивают тебя. Да хранит нас Аллах от такого характера, который убивает наше счастье при жизни и ведет к аду в ином мире.

— Самое трудное решение, которое Вам пришлось принять?

— Очень тяжело было, оставив бабушку и дедушку, с которыми привык жить, поехать учиться в столицу республики. Надо было получить образование, и я постарался эту проблему решить достойно. Если бы не поехал – думаю, вреда особого не было бы никлому, потому что я люблю сельскую жизнь, люблю заниматься хозяйством. Я очень благодарен соим родителям, что научили любить труд.

— Есть мечта детства? Исполнилась она?

— Мечты окрыляют человека. Пытаясь добиться хороших желаний, много добрых случаев происходит в жизни человека. Пусть каждому Аллах поможет добиться желаемого, как мне.

— Что сильно повлияло на Вас и навсегда останется в памяти?

— Незабывамых моментов много. Я никогда не забуду время, проведенное с современным поэтом, человеком удивительной судьбы, покойным Махмуд-Апанди. Поездки в Тлайлух и Харахи, выставки в Национальной библиотеке им. Расула Гамзатова и другие мероприятия, проведенные с поэтом, навсегда останутся в моей памяти.

— Кто такой современный учитель?

— Размышляя о профессиях, я понял, что их труд никогда не сравнится с трудом настоящего учителя. Половину своей сознательной жизни учитель отдает воспитанию и образованию подрастающего поколения. Он как мастер, не ведающий усталости и способный после трудового для в школе заняться и домашним хозяйством – дрова колоть, траву косить, скот разводить, да еще и к завтрашним урокам готовиться. Таких хороших учителей очень много. Результат их деятельности – сохранение в обществе человеколюбия, чистоты, красоты в отношениях между людьми; братства, мира и добра. Недостойной зарплатой, отсутствием внимания к себе, другими нелицеприятными фактами не прикрываются они – добросовестно исполняют свой профессиональный долг и дают подрастающему поколению достойные знания и стоящее воспитание. Потому что дети ни в чем не виноваты. Огорчает, что педагоги, более полувека отдавшие воспитанию и образованию молодежи, остались без внимания, без поощрений и наград.

Справка: Рамазан Абдулаевич Газимагомедов родился в 1995 году в селении Хутниб Гунибского района. Будучи школьником, участвовал в различных творческих конкурсах и олимпиадах. Побеждал не раз и был награжден грамотами и благодарственными письмами. Окончил школу с золотой медалью, затем филологический факультет ДГУ – на красный диплом.

В 2017 году начал работать в Нижнекегерской средней школе учителем аварского и русского языков и литератур, а также обществознания. С начала трудовой деятельности участвовал в более десяти профессиональных конкурсах. В 2017 году занял II место на конкурсе «Молодой учитель года». 2017-2018 годах — II-е место на конкурсе «Лучший учитель родного языка». В 2019, 2020, 2021 годах участвовал в конкурсе «Учитель года». И каждый год среди участников Горного территориального округа занимал второе место.

Источник: Истина