Рамазан Джафаров встретился с участником СВО Исмаилом Магомедовым

Заместитель Председателя Правительства Дагестана Рамазан Джафаров в понедельник, 28 ноября, встретился с лейтенантом Гвардии, командиром взвода, уроженцем села Магарамкент Магарамкентского района Исмаилом Магомедовым.

Гвардии лейтенант Исмаил Магомедов участвует в боевых действиях на территории Украины с первых дней спецоперации по настоящее время.

Напомним, танковый взвод под руководством командира взвода гвардии лейтенант Исмаила Магомедова продвигаясь в глубь вражеской обороны на танке, обнаружил вооружённое формирование украинских боевиков.

Он вместе с вверенным ему взводом занял позиции в заданном районе и подготовился к штурму населенного пункта. Противник попытался сорвать наступление российских войск и открыл минометный огонь.

Сориентировавшись в ситуации, дагестанец вывел свой взвод из-под обстрела.

Однако сам офицер получил тяжёлое осколочное ранение в левую руку. Самостоятельно оказавшись себе первую медицинскую помощь, лейтенант продолжил командовать взводом в наступлении, по итогам которого населённый пункт был освобождён.

Дагестанец, оценив силы противника, принял решение дать бой и с ходу атаковал националистов. По итогам скоротечного боестолкновения застигнутые врасплох националисты были уничтожены.

За мужество и героизм, проявленные в ходе проведения специальной военной операции, гвардии лейтенант Исмаил Магомедов указом Президента России Владимиром Путиным награжден орденом Мужества.