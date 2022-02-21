Политика

Рамазан Джафаров призвал отнестись к беженцам с дагестанским гостеприимством

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Совещание по вопросу организации приема и размещения эвакуируемого населения с территории Донецкой и Луганской народных республик состоялось сегодня, 21 февраля, в режиме ВКС под руководством врио заместителя Председателя Правительства РД Рамазана Джафарова.

Правительство Дагестана направило письмо в МЧС России о готовности принять на территории республики до 600 беженцев. Региональный МЧС проводит подготовительную работу.

«Хочу отметить, что эти люди попали в сложную жизненную ситуацию и вынужденно стали беженцами, поэтому нам следует отнестись к ним с соответствующим дагестанским гостеприимством», — отметил Рамазан Джафаров.

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