Рамазан Джафаров поздравил ветерана ВОВ Алиханича Арабова с Днём Победы

Вчера, 9 мая, вице-премьер Дагестана, генерал-майор Рамазан Джафаров совместно с заместителем Председателя Комитета НС РД по экономической политике, инвестициям и предпринимательству Османом Булатовым поздравили ветерана Великой Отечественной войны Алиханича Арабова с Днём Победы.

От имени Главы Дагестана Сергея Меликова и от себя лично они выразили ветерану благодарность за мирное небо над головой, ратные подвиги и трудовые заслуги и пожелали ему крепкого здоровья и благополучия.

Алиханич Арабов родился в 1923 году в селе Чадаколоб Тляратинского района. В Красную Армию его призвали в 18 лет. В 1943 году пулеметчик Арабов был ранен под г.Новороссийском. После восьми месяцев в госпитале он вновь вернулся на фронт.