Общество

Рамазан Джафаров исполнил новогоднее желание 10-летней махачкалинки

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В рамках акции «Ёлка желаний» исполнилась мечта 10-летней Зайнаб из Махачкалы. От имени вице-премьера Правительства РД Рамазана Джафарова, который исполнил мечту молодой жительницы столицы республики, ноутбук вручали первый заместитель министра информации и печати РД Рустам Джалаков и советник министра Абдуразак Джамалутдинов.

По словам Зайнаб, ноутбук ей нужен для учебы. У девочки 11 братьев и сестер, 6 из которых несовершеннолетние.

Как рассказал отец семейства Далгат, он и не знал об участии Зайнаб в акции «Ёлка желаний», но был очень рад тому, что добро в дома людей приходит с подобными акциями.

Он поделился, что поддерживает детей в их начинаниях, старшая дочь рисует, Зайнаб тянется к знаниям.

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