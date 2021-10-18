Раиса Шахсинова проинспектировала оказание медпомощи гражданам с ОКИ в Хунзахском районе

Заместитель министра здравоохранения Республики Дагестан Раиса Шахсинова посетила Хунзахский района с целью инспектирования оказания медпомощи пациентам с ОКИ. Лечение стационарно получают тринадцать человек, семь человек лечатся амбулаторно. В общей сложности на данный момент в муниципалитете зафиксировано более двадцати случаев ОКИ. В целях недопущения распространения инфекции проводятся подворовые обходы, от гепатита А, тифа и дизентерии вакцинируются граждане до четырнадцати лет. Также проводятся мероприятия по фагированию населения.

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