Рахим Балкаев: Родина у нас одна – Великая Россия, и каждый мужчина должен отдать свой долг Отчизне

Служба в Армии – это почетная обязанность всех молодых ребят. Служить Родине, защищать свое Отечество, землю, где родился и вырос, свою семью должен каждый настоящий мужчина. А настоящим защитником Отечества можно стать, пройдя школу мужества.

Школа мужества, то есть служба в Армии – это нелегкий, но очень важный этап в жизни юноши-солдата. В этот период юноша учится упорству, преодолению трудностей. Наши ребята на службе стараются стойко переносить тяготы, как и их деды и прадеды. А предки наши никогда не боялись невзгод, и это качество передавалось из поколения в поколение. Отцы учили своих сыновей быть мужественными, крепкими, стойкими.

И поэтому, когда наши молодые ребята идут на службу в Армию, их отцы всегда спокойны за них. Они знают, что доблестные сыны Ногайской степи никогда не заставят родителей краснеть недостойным поведением на службе.

Спокоен за своего сына и Рафаэль Балкаев из села Нариман Ногайского района Дагестана. Его сын Рахим сейчас служит в Нижнем Новгороде. Рафаэль Балкаев старался научить сына, всему, чему в свое время научил его свой отец: уважению старших, не робеть перед сложностями, и не останавливаться на полпути к намеченной цели.

– Наш сын Рахим на службу пошел с большим удовольствием. Он, улыбаясь мне сказал: «Мама, чтобы стать настоящим мужчиной, я должен отслужить в Армии, ты ведь хочешь видеть меня таковым». Конечно, сейчас молодым людям свое мнение не навяжешь, да и навязывать не нужно. Рахим всегда знал, как правильно поступить. И это его решение, этот шаг, я считаю не только верным, но и необходимым. Родина у нас одна – Великая Россия, и каждый мужчина должен отдать свой долг Отчизне, – рассказывает про сына Зульфия Балкаева.

Рахим Балкаев с детства интересовался и искусством, и спортом. Юноша учился в школе искусств имени Сраждина Батырова. Преподаватель Муслим Шаникеев научил его играть на баяне. Также Рахим вместе с друзьями долгими осенними вечерами пропадал в спортзале. После окончания школы наш земляк поступил в Грозненский государственный нефтяной университет. После обучения в вузе пошел на службу. Сейчас он старается быть достойным своего прадеда ветерана Великой Отечественной войны Баубека Балкаева, который имеет множество медалей за Победу над Германией.

Молодое поколение достойно несет службу в рядах Российской Армии, чтобы с честью нести гордое звание – потомки Победителей.

Источник: Голос степи