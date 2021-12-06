Работы по укладке асфальтного покрытия в 2022 году будут продолжены

Сегодня, 6 декабря, на еженедельном совещании под руководством главы Агульского района Закира Каидова состоялось очередное совещание. Во время доклада об оперативной обстановке начальник ЕДДС Али Абдуллаев сообщил, что из-за последствий разгула стихии 1 декабря в муниципалитете отсутствовала мобильная связь.

По этому поводу трудно было связаться с определенными организациями для того, чтобы оценить текущую ситуацию в селах. Он со своей стороны порекомендовал организациям, в которых нет стационарных телефонов, провести их.

«Чтобы сообщить о текущем положении в районе, где подали свет, а где его нет, невозможно было дозвониться до районных электросетей. Просьба к руководителям иметь стационарные телефоны», — сообщил Али Абдуллаев.

Об устранении последствий ураганного ветра рассказал начальник районных электросетей Изамудин Шабанов: «Из-за ураганного ветра сильно пострадало электросетевое хозяйство муниципалитета. Было повалено 10 опор, упала трансформаторная подстанция в селе Тпиг. Были обрывы проводов. В первый же день почти полностью восстановили электроснабжение. На второй день нам оставалось восстановить электроснабжение в селе Бедюк и на телевышке. Выпавший снег затруднял ситуацию. На сегодняшний день все работает».

Комментируя доклад Изамудина Шабанова, руководитель муниципалитета предложил сделать запас необходимых материалов в первую очередь в тех селах, в которых наиболее часто происходят отключения, и выразил готовность оказать поддержку, в том числе и из резервного фонда. Также глава района выразил благодарность сотрудникам райэлектросетей, которые в сложных погодных условиях позаботились об энергобезопасности жителей района. «Наши ребята работают в очень сложных погодных условиях, передайте им от меня благодарность, и, если нужно, поощрим», — отметил Закир Каидов.

Давая оценку уходящему году, глава муниципалитета отметил, что в целом он оказался неплохим, и призвал готовиться к тому, чтобы 2022 год оказался по всем показателям лучше 2021 года. «У нас и по дорожной сети проводятся определенные ремонтные работы, они будут продолжены и в следующем году. Мы совместно с депутатом НС РД Магомедали Гаджиомаровым встречались с министром транспорта Шируханом Гаджимурадовым. У нас будет продолжен ремонт республиканской дороги. Будут ремонтироваться дороги местного значения, мосты. Объемы реальных работ, предстоящих в муниципалитете, мы узнаем после корректировки бюджета. Все ремонтные работы, запланированные на этот год, уже завершены», — сообщил руководитель района.

Начальник ДЭП №1 Омар Магомедов в свою очередь рассказал о текущих работах в организации и призвал водителей автотранспортных средств стараться ограничить движение в ночное время суток, так как, по мнению Магомедова, после подсыпки из-за таяния снега сверху образуется корка льда, которая может привести к заносам.

Кроме того, Закир Каидов рассказал о недавней встрече с министром МЧС Нариманом Казиахмедовым, где обсудил с руководителем ведомства строительство нового здания пожарной части в Агульском районе, предположительно на территории развилки села Дулдуг-Кушандере.

Камиль Мирзоев