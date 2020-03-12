Работы по строительству сквера в селе Тпиг продолжаются

Работы по строительству сквера в верхней части села Тпиг идут по плану. На сегодняшний день на территории сквера завершились работы по заливке бетонном стен вокруг парка, уже снята и вывезена опалубка.

Все прошедшие выходные на территории сквера работал экскаватор, выравнивая неровный рельеф для дальнейшей засыпки песком, тем самым подготавливая территорию под плитку. Также с целью уплотнения земли сюда была вызвана пожарная машина для полива водой всей площадки.

По всему периметру парка поверх бетонной стены установлен металлический забор, закрепляя стыки между собой сваркой.

Пользуясь благоприятными погодными условиями, мастера не останавливали рабочий процесс на объекте и в зимний период. Их главной задачей является скорейшее появление уютного и современного места отдыха для жителей села. Как отмечают мастера, работы еще остались, но основная работа, грязная и тяжелая, завершена.

По словам старейшин, живущих в верхней части села, они каждый день наблюдают за тем, как работают мастера. Видя, как качественно меняется облик парка, их глаз радуется за наших сельчан, за маленьких детей, которые с большим удовольствием будут проводить тут свой досуг. Они выражают слова благодарности всем тем, кто участвует в этом благом деле.

Напомним, что строительство сквера реализуется по инициативе администрации района, работы лично контролируются главой муниципалитета.

Батитай Габибулаева