Работы по первому этапу реконструкции автомобильного пункта пропуска Яраг-Казмаляр в Дагестане выполнены на уровне 70 %

Автомобильный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации Яраг-Казмаляр является одним из ключевых объектов, расположенных в створе международного транспортного коридора «Север-Юг».

Он имеет важное стратегическое значение в обеспечении транзита, экспорта и импорта грузов в Азербайджан, Иран, Индию и другие страны Южной Азии и Персидского Залива. Его модернизация является важным шагом на пути развития приграничных регионов, укрепления торгово-экономических связей, оптимизации транспортно-логистической системы, создания новых инфраструктурных маршрутов и наращивания объемов грузоперевозок.

В настоящее время подведомственным Минтрансу России ФГКУ Росгранстрой реализуется проект реконструкции этого погранперехода с целью увеличения его пропускных мощностей и создания комфортных условий пересечения границы туристами и представителями бизнеса.

Работы на объекте ведутся без приостановки его функционирования. Завершить I этап реконструкции планируется к концу 2022 года. Задействовано 135 человек и 24 единицы строительной техники. Строительство зданий и сооружений находится в завершающей стадии. На данный момент ведутся отделочные работы в служебно-производственном задании пропуска туристических групп, здании санитарно-карантинного поста, выполняется монтаж оборудования в боксе углубленного досмотра, проводятся пуско-наладочные работы на весогабаритном комплексе и работы по благоустройству территории здания кинологической службы. Общестроительная готовность I этапа – 70 %.

Реконструкция МАПП Яраг-Казмаляр позволит увеличить его пропускную способность почти в три раза по количеству транспорта и туристов (до 1400 транспортных средств и до 5100 человек в сутки). Грузооборот при этом будет увеличен до 2,3-2,9 млн тонн в год с потенциальной возможностью роста до 3,5-4 млн тонн.

До конца 2027 года запланирована модернизация целого ряда погранпереходов, входящих в створ международного транспортного коридора «Север-Юг». Это и морские, и железнодорожные, и автомобильные пункты пропуска (среди них Верхний Ларс, Ново-Филя, Тагиркент-Казмаляр, Караузек, Махачкала, Дербент). Развитие инфраструктуры МТК будет способствовать сокращению сроков доставки грузов, создаст дополнительные возможности для развития экономики и снизит зависимость российской логистики от внешних факторов.