Работу региональной системы оповещения усилят в Дагестане

Вице-премьер Дагестана Рамазан Джафаров возглавил заседание межведомственной рабочей группы по координации работ по построению, развитию и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Дагестана.

В числе вопросов, которые были расмотрены на мероприятии, значилось развитие автоматизированной системы фото и видеофиксации нарушений ПДД на автомобильных дорогах республики, развитие региональной системы оповещения населения об опасностях и интеллектуального видеонаблюдения в местах массового скопления людей на оживлённых участках автодорог.

По вопросу создания единой системы видеоконференцсвязи выступил начальник ГКУ РД «Служба-112» Джамалуттин Багов. По его словам, региональная система оповещения в ряде муниципалитетов не в полной мере готова к выполнению задач. Кроме того, Багов затронул вопрос обеспечения безопасности на наиболее популярных объектах туристического показа. Здесь был утвержден перечень наиболее популярных туристических локаций, а также принято решение о целесообразности создания системы обеспечения безопасности.

Резюмируя, Рамазан Джафаров напомнил, что обеспечение безопасности населения по всем направлениям жизнедеятельности является приоритетной задачей.