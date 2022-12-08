Общество

Работников казначейской службы с 30-летием образования российского казначейства поздравил Абдулмуслим Абдулмуслимов

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‎Председатель Правительства Республики Дагестан в поздравительном слове отметил, что казначейство представляет собой динамично развивающуюся систему, которая направлена на укрепление финансовой устойчивости бюджетной системы.

«За тридцатилетнюю историю функции казначейства существенно расширились: от исполнения кассовых операций и осуществления предварительного контроля до выполнения функций крупнейшего оператора государственных информационных систем», — сказал премьер.

По словам Абдулмуслимова, казначейство подтверждает свою необходимость и значимость и способствует укреплению и стабилизации финансовой системы России.
В поздравлении, премьер выразил благодарность за добросовестный труд и преданность профессии.

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