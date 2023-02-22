Работники центров культуры присоединились к Всероссийской патриотической акции «Лица Героев»

Напомним, акция посвящена участникам СВО, которые героически и мужественно защищают стратегические интересы своей страны. С самого начала специальной военной операции, в ней принимают участие дагестанцы, среди них и граждане Хасавюртовского района, на героизме которых должна воспитываться наша молодежь, наши школьники. Ведь они — будущие защитники Отечества, которые будут защищать суверенитет, честь и ценности нашей Родины — Российской Федерации!

В связи с этим в центрах культуры мун муниципалитета, на фасадах образовательных учреждений и организаций, размещаются лица героев, а в филиалах «Центра культуры им. Абасова Б.Х.» размещено панно участников СВО района.