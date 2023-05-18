Работники школьных пищеблоков Дагестана пройдут курсы повышения квалификации

В рамках заседания Правительства Дагестана глава кабмина Абдулмуслим Абдулмуслимов обратил внимание на вопрос подготовки работников пищеблоков.

«Необходимо проанализировать кадровую обеспеченность школ поварами и другими работниками столовой. Еще раз напоминаю, что эта работа должна вестись постоянно. Яхъя Гамидович, прошу проконтролировать реальное прохождение курсов повышения квалификации работниками пищеблоков.

Обращаю внимание всех глав, что прохождение этих курсов должно быть обязательным и, что не менее важно, лишено формальности. Составляйте графики и направляйте людей на учебу в уже зарекомендовавшие себя образовательные учреждения», — сказал он.