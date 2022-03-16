Экономика

Работники ООО «Нива» поддержали курс Президента России

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Работники ООО «Нива» — одного из ведущих и эффективно работающих агрохозяйств Республики Дагестан выразили поддержку курсу Президента нашей страны, а также действиям российской армии в ходе спецоперации на Украине. Данное предприятие занимается выращиванием зерновых культур на территория посевных площадей свыше 3500 га, приоритетное направление — рисоводство.

В условиях санкций и импортозамещения данное хозяйство готово максимально удовлетворить потребности жителей республики, а также соседних регионов в зерновой продукции.

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