Работники ООО «Нива» поддержали курс Президента России

Работники ООО «Нива» — одного из ведущих и эффективно работающих агрохозяйств Республики Дагестан выразили поддержку курсу Президента нашей страны, а также действиям российской армии в ходе спецоперации на Украине. Данное предприятие занимается выращиванием зерновых культур на территория посевных площадей свыше 3500 га, приоритетное направление — рисоводство.

В условиях санкций и импортозамещения данное хозяйство готово максимально удовлетворить потребности жителей республики, а также соседних регионов в зерновой продукции.