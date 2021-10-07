Работники Министерства образования и науки РД и Управлений образований районов и городов крайне возмущены поведением земляков в Москве 4 сентября и желают Роману скорейшего выздоровления

Начальник отдела развития профессионального образования и науки Минобрнауки РД Кунтуганова Дина Асланбековна:

«Виновные должны понести заслуженное наказание ибо безнаказанность порождает преступление. Это очередной урок, который нам, дагестанцам, преподносит жизнь, очередной сигнал для укрепления воспитательной, профилактической работы в образовательных организациях республики».

Управление образования г. Хасавюрт Кабаева Макка Акаевна:

«В Дагестане народ гостеприимный и воспитанный на самых лучших традициях: уважении к старшим, заботе к младшим. А хулиганы и убийцы — у них нет нации! Это отвратительные люди, для которых нет ничего святого!!! Такие есть у всех народов, не нужно по каким-то хулиганам судить весь Дагестан! В Дагестане проживает много достойных людей и бороду оставляли ещё во времена Льва Толстого и Чайковского, это не значит, что тот, кто носит бороду, убийца!»

Начальник Управления общего образования Минобрнауки РД Мухаммад Джамалов:

«Крайне возмущен неадекватным поведением земляков. Очень жаль, что являемся свидетелями нетерпеливости, невоспитанности молодого поколения. Крайне важно наполнить содержательной частью воспитательный процесс в семьях, садах, школах, колледжах, вузах, чтобы у детей на уровне подсознания закладывались такие понятия, как терпеливость, любовь и уважение к другим культурам и традициям, осознание своих поступков и действий. Надеюсь, каждый россиянин, где бы он ни проживал, задумается над тем, все ли он сделал для воспитания своего ребенка, чтобы избежать таких сюрпризов в будущем. Кто бы ни был виноват, цивилизованное общество должно решать свои проблемы в правовом русле, без применения физической силы!»

Представители УО Кизлярского района:

«Ужасное аморальное и жестокое поведение, настоящие преступники, надеюсь получат по заслугам!!! На месте этого парня может оказаться любой нормальный адекватный человек!»

Помощник министра образования и науки РД Гульнара Абдулсаламова:

«Непозволительное поведение! Безотносительно национальности, вероисповедания и места жительства подобное проявление агрессии и неуважения к другим заслуживает самого строгого осуждения и наказания. Уважение к девушке, женщине, к чужим традициям, соблюдение «кодекса горца», страх опозорить свою семью, свой род, свою малую родину — в крови любого дагестанца. Где бы мы ни находились, мы помним о наших корнях. Это незыблемое правило! Очень жаль, что из любого правила есть исключения. Здоровья и скорейшего выздоровления Роману, этому мужественному молодому человеку. Его мать воспитала достойного сына!»