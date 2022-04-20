Работники МЧС приняли участие в сдаче крови

Главное управление МЧС России по РД и МЧС Дагестана совместно с ГБУ РД «Республиканской станцией переливания крови» провели мероприятия по забору крови у личного состава чрезвычайного ведомства.

Мероприятие посвящено Национальному дню донора, отмечаемого в России ежегодно 20 апреля, начиная с 2007 года.

В данной акции принял участие и начальник ГУ МЧС России по РД Нариман Казимагамедов. За несколько часов работы пункта переливания крови было охвачено 85 человек.

Медицинские работники выразили огромную благодарность ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана за чёткую и слаженную организацию работы.