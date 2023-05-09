Работники Администрации Буйнакского района поздравили единственного оставшегося в живых ветерана с Буйнакского района

В гостях у половника Ильяса Батырхановича 7 мая побывали руководитель аппарата администрации Эльдар Гасанханов, начальник Управления культуры Рукият Иразутдинова, председатель Совета ветеранов Буйнакского района, директор музея «Боевой славы» Абдула Магомедов, Народный артист Республики Дагестан Руслан Загиров и другие.

«Для нас большая честь присутствовать сегодня здесь, рядом с Вами. Мы гордимся тем, что Вы являетесь выходцем нашего района. Ваше самоотверженное служение Родине – яркий пример стойкости, мужества и героизма. Мы и наши будущие поколения должны равнять на Вас. И.о. главы Буйнакского района Уллубий Магомедович не смог сегодня присутствовать, но просил передать Вам слова поздравлений с пожеланиями крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия Вам и Вашей семье», — сказал Эльдар Гасанханов.