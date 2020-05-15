Работники администрации Агульского района и ОМВД раздали маски предпринимателям

13 мая на временном КПП у въезда в село Гоа МО «Агульский район» работники администрации района и сотрудники ОМВД России по Агульскому району провели раздачу медицинских масок предпринимателям, которые осуществляют поставку продуктов питания и других товаров в район.

Пока ситуация остаётся сложной, меры по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории муниципалитета будут продолжены. Ограничения въезда и выезда граждан и автотранспорта в район ещё действуют.

Все принимаемые меры направлены на недопущение тяжких последствий и осложнения положения. Администрация Агульского района просит агульцев не выезжать из района без острой необходимости.

Камиль Мирзоев