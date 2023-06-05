«Работаем, брат!». Дагестан присоединился к Всероссийской акции Росгвардии «Россия – страна героев!»

Новый выпуск ведомственного патриотического проекта «Россия – страна Героев!» посвящён Герою России, сотруднику вневедомственной охраны лейтенанту полиции Магомеду Нурбагандову.

Офицер родился и вырос в дагестанском селе Сергокала. Друзья и коллеги запомнили его как честного, дружелюбного человека, готового всегда прийти на помощь.

Магомед Нурбагандов погиб в возрасте 31 года, но даже перед лицом смерти продолжал исполнять свой долг. Не испугавшись вооружённого врага, отказался выполнить его требования и остался верен присяге. Его простая фраза: «Работайте, братья!» стала девизом для всех, кто носит погоны.

Именем Магомеда Нурбагандова названа центральная улица в его родном селе. Земляки трепетно хранят память о нем, а подрастающее поколение воспитывается на примере отважного росгвардейца. Его подвигу посвящают стихи, песни, художественные произведения.

Справочно:

Всероссийский патриотический мультимедийный проект «Россия — страна героев!» впервые свяжет с географией героическое прошлое и настоящее войск национальной гвардии – расскажет об улицах городов и населенных пунктов страны, названных в честь росгвардейцев.

Всего именами воспитанников, военнослужащих и сотрудников войск правопорядка названы более 300 улиц России.