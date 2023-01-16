Работа с централизацией государственных закупок должна быть усилена

Говоря о проводимой работе Комитетом по госзакупкам РД, премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов указал на слабую централизацию государственных закупок через их ведомство.

Он отметил, что централизованным способом заключено только 3 тыс. контрактов из 15 тыс. или 19% от общего количества заключенных контрактов.

«Считаю, что централизация должна составлять не менее 50%. В этой связи ставлю эту задачу перед Комитетом на 2023 год. В текущем году мы должны повысить эффективность планирования и разместить 100% объема закупок в течение 5 месяцев», — поручил Абдулмуслимов.