По поводу обеспокоенности по темпам вакцинации, в первую очередь, для граждан старшего возраста, о чем говорил Михаил Мишустин, обращаясь к Главе Дагестана Сергею Меликову 15 ноября на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, глава региона назвал вполне обоснованную причину 34,1% вакцинированных от подлежащих вакцинации категорий граждан. И связано это с тем, что в Дагестане достаточно высока доля лиц, перенесших COVID-19 в 2020-м и начале 2021 года.

Мы же все помним критический всплеск заболевания инфекцией COVID-19 населения Дагестана в 2020-м и начале 2021 года, когда больницы были переполнены и не хватало мест. Ситуация в республике была на контроле у главы государства. Президент В.В.Путин дал поручения всем соответствующим министерствам и ведомствам оказать всестороннюю помощь республике. В Дагестан для оказания помощи высадились десанты врачей, Минобороны за короткий период построил несколько стационарных госпиталей, были развернуты мобильные госпитали и т.д.

На сегодня в Республике Дагестан нет негативной динамики роста заболевания и распространения инфекции. И обусловлено это тем, что большое количество людей переболело. А переболевшие в легкой форме считают, что у них гарантированный иммунитет и не спешат вакцинироваться, что ошибочно, как показывает медицинская практика.

Тем не менее власти Дагестана не расслабляются, работа по наращиванию темпов вакцинации против COVID-19 идет по нарастающей. С введением QR-кодов количество вакцинированных в ноябре более чем в 2,5 раза превышает показатели октября.