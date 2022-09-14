Работа депутата Султана Хамзаева отмечена руководством Госдумы

В Государственной Думе открылась осенняя сессия работы депутатов. На первом заседании внутрифракционной рабочей группы Партии «Единая Россия» высокую оценку за работу с избирателями в летний период получил депутат Государственной Думы Султан Хамзаев.

Об этом, в рамках собрания депутатов сообщил заместитель руководителя фракции ЕР в Государственной Думе Александр Борисов. В своём telegram канале депутат Хамзаев опубликовал пост, в котором сообщил о начале работы в осеннюю сессию: «Но наша работа этим летом не заканчивалась. Ситуация требует работы 24/7 и полной самоотдачи», – заявил депутат Хамзаев.