Работа агульского мастера признана одной из лучших

Сегодня, 9 ноября, ректор ДГПУ Нариман Асваров поблагодарил Гасана Гасанова за лучшие работы, построенные во дворе университета, а также поздравил его с днём рождения и пожелал ему крепкого здоровья и семейного благополучия. Работы художника являются одними из самых лучших из всех построенных объектов. Гасанов Гасан Султанович является жителем села Фите Агульского района. Он построил два минарета: Хвереджский Курахского района и Агульский. Минарет – это высокая башня, которая находится на территории мечети. Агульские минареты имеют круглую форму, включают в свою конструкцию один балкон. Внутри минарета находится винтовая лестница, по которой можно подниматься на балкон. Как правило, внутренние и внешние части постройки украшаются резьбой. Вершину минарета венчает купол со шпилем в виде полумесяца. На строительство Агульского минарета спонсорами выступили Нариман Исрафилов, Исмаил Абдурахманов и Тимур Гусаев.

Как стало известно «Вестям Агула», после этих произведений искусства мастеру из Агула стали поступать новые заказы.

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