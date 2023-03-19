Общество

Рабочая группа по переселению из аварийного жилья просит воздержаться от нагнетания обстановки

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Вопрос переселения жильцов аварийных домов и общежитийй Каспийска находится ещё в разработке: город не располагает достаточными земельными ресурсами с соответствующей инфраструктурой и коммуникациями, которые бы соответствовали требованиям. Однако рабочая группа делает все для эффективного исполнения поручения Сергея Меликова о переселении граждан из аварийного жилья. Пока проблемы решаются и идёт поиск наиболее оптимальных способов решений, рабочая группа просит жильцов воздержаться от бесполезных обвинений и нагнетания обстановки.

Напомним, всего в Каспийске переселению подлежит около 1,5 тысячи человек.

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