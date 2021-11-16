QR-код твоей ответственности

Казалось бы, ещё недавно такие нововведения, как бесконтактная оплата товаров и услуг, доставка еды на дом и удалённое оформление документов были не более, чем сюжетом антиутопий. Но прогресс не стоит на месте, а результаты показывают, что, если идти с ним в ногу, можно неплохо облегчить себе жизнь. Вакцинация кому-то кажется небезопасным процессом, иной раз её интерпретируют как инструмент всемирного заговора. Да, всё новое всегда вызывает сомнения, перемены тревожат даже тогда, когда несут собой пользу. Так было и при «великих реформах», и когда пенсию стали начислять на банковскую карту. Ну а теперь можно обратить внимание на то, как бабушки ловко оплачивают картами продукты в магазинах.

Сегодняшняя реальность такова, что всему миру приходится подстраиваться под условия пандемии. Но кажется ли это сложным, когда знаешь, что такой ценой можно спасти жизни людей?

Ещё одна вынужденная мера, связанная с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом, — система QR-кодов. В России разработано два законопроекта, которые определяют порядок их введения, с расчётом на то, что это позволит людям вести привычный образ жизни. Они понадобятся при посещении общественных мест и для междугородных и международных переездов. Такая система действует во всех развитых странах, не вызывая диссонанса среди населения и не допуская при этом вспышек заболевания.

Совпадение или нет, но Роспотребнадзор отметил снижение уровня заражений коронавирусом впервые за два месяца.

На заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом Глава Дагестана Сергей Меликов заявил о том, что в республике ситуация с новой коронавирусной инфекцией стабилизируется: фиксируются низкие показатели заболеваемости по Северо-Кавказскому федеральному округу.

«Благодаря принятию ряда упреждающих мер отмечаются определенные признаки стабилизации обстановки. В целом, последнюю волну коронавирусной инфекции Дагестан воспринял не так болезненно, как предыдущие. Принятым решением о введении QR-кодов удалось увеличить темпы вакцинации: если за октябрь вакцинировались 73 тысячи человек, то только за выходные дни с 1 по 8 ноября прошли вакцинацию 63,5 тысяч человек», — отметил Сергей Меликов.

Вместе с тем Дагестан – один из лидеров по тестированию на выявление коронавируса.

В неизменной среде не получится узнавать новое и совершенствовать имеющееся. Однако есть те, кто этому противится, а еще те, кто предпочитает идти незаконным путём. Стоит отметить, что использование поддельных QR-кодов грозит возможным сроком лишения свободы до двух лет. За полгода правоохранительными органами возбуждено более 500 уголовных дел о подделке сертификатов вакцинации.

Источник: ЦУР