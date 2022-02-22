QR-код по антителам на портале госуслуг за первые часы оформили 40 тыс. россиян

Более 40 тысяч россиян оформили медицинский сертификат по результатам теста на антитела к COVID-19 за первые часы работы нового сервиса на Госуслугах. Об этом сообщили в Минцифре.

Напомним, для получения сертификата необходимо сдать анализ на антитела (иммуноглобулины G) в любой из аккредитованных лабораторий. Положительным будет считаться результат с любым уровнем антител. Документ будет доступен в личном кабинете на Госуслугах после подачи заявления. Сертификат оформляется на двух языках — русском и английском. Действует он шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что сертификат можно оформить только один раз и только при условии, что пользователь раньше не получал медицинский сертификат о перенесенном заболевании или пройденной вакцинации.

Как отметили в Минцифры, с собой на сдачу анализа нужно будет взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС при его наличии.

Источник: https://rg.ru/2022/02/21/qr-kod-po-antitelam-na-portale-gosuslug-za-pervye-chasy-oformili-40-tysiach…