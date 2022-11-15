Пётр был первым

История военно-морского присутствия России на Каспии уходит в глубь веков. Первый российский военный корабль «Орёл» появился в каспийских водах ещё во второй половине ХVII века. Он был призван обеспечить безопасность торговых судов по пути в Персию. Но по-настоящему российский флот обозначил здесь свое присутствие во время Петра Первого.

Иллюминатор в Азию

Император Петр Первый рубил окно не только в Европу, но и в Азию. О значении, которое Пётр придавал этому региону, говорит тот факт, что первые суда для Каспия по его указу начали строить в начале ХVIII века, в разгар Северной войны. После победы над шведами Пётр ставит новую цель: закрепиться на побережье Каспийского моря. И в 1722 году он предпринимает знаменитый Каспийский поход во главе войска из 22 тысяч человек на 274 судах. Эскадра причалила к берегу в удобной бухте у горы Анжи-арка, где высадилась на берег. Весть о прибытии могущественного монарха разнеслась по всему краю.

Состоялась встреча Петра с шамхалом Тарковским, наиболее влиятельным лицом равнинного Дагестана. Стороны заверили друг друга в миролюбивых намерениях. Пётр не стал долго задерживаться, а проследовал к главной цели своего похода – Дербенту. Тогда ворота в Азию находились под фактическим управлением Персии, единственной, кроме России, серьезной политической силы на Каспии. После недолгой осады русские взяли город. 4-го ноября (15-го по новому стилю) 1722 года указом императора была основана военная флотилия на Каспии. Эта дата считается днем её основания.

К сожалению, сегодня в столице Дагестана на месте, где Пётр высадился на берег и откуда началась история Махачкалы, нет даже скромной таблички. В этой части города мало что не изменилось за сотни лет. А к маяку, который был заложен также Петром (тогда это был бакен и давал сигнал кораблям огнём), по-прежнему ведут кривые улочки.

Дружный Каспий

Но вернёмся к настоящему. Эпоха военно-морских баталий осталась в прошлом. Сейчас Каспий называют морем дружбы и торговли. Раздел акватории моря между 5 государствами региона длился долго, но закончился полным согласием в 2018 году, когда Россия, Иран, Азербайджан, Казахстан и Туркменистан подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Документ окончательно закрепил границы зон влияния каждого из государств, чётко зарегламентировал режим судоходства и рыболовства, а также прописал принципы военно-политического взаимодействия стран-участниц.

Тем не менее никто из прикаспийских государств не собирается отказываться от военного присутствия на Каспии. Наоборот, ВМФ пяти стран усиливают численность и боевую мощь своих группировок. Но пока взаимоотношения носят подчёркнуто дружелюбный характер. Ежегодно корабли флотилии осуществляют плавание с заходом в порты Казахстана, Азербайджана и Ирана. Каждый раз российским военным морякам устраивали торжественную встречу. Иностранные военные суда, что заходят в порты Астрахани или Махачкалы, тоже встречают торжественно. Проводятся совместные учения. Доброй традицией стали военно-морские игры прикаспийских государств, получившие название Кубок моря. В этом году впервые в истории корабли Ирана и Азербайджана приняли участие в военно-морском параде, посвящённом дню ВМФ России.

В апреле 2018 года Минобороны России приняло важное решение о переносе основной базы Каспийской флотилии из Астрахани в Каспийск. Это объясняется более удобным расположением дагестанского города. Выход в море получается более быстрым. Кроме того, Каспий – незамерзающий водоём, в отличие от Волги, устье которой зимой сковывало льдами, что затрудняло движение судов.

С тех пор в Каспийске началась огромная стройка: на берегу возводятся пирсы, причалы, пункты обслуживания, жильё…

На защите мира

Сегодня главной задачей флотилии, согласно военной концепции, является обеспечение мира и порядка, противодействие международному терроризму. Каспийской флотилии за последние годы дважды пришлось расчехлять боевые установки и применять их в реальных боевых действиях против противника, находящегося далеко за пределами нашего региона. В 2015 году 4 ракетных корабля Каспийской флотилии выполнили пуски 18 крылатых ракет по целям в провинциях Ракка, Идлиб и Алеппо. Запуски были произведены на расстояние более 1500 км, и, как доложило российское военное командование, ракеты поразили заявленные цели.

В 2022 году флотилии снова поступил приказ – совершить аналогичный боевой маневр. Из акватории моря ракетами «Калибр» был нанесен удар по военной инфраструктуре киевского режима. Но этим участие каспийских военных моряков в спецоперации на Украине не ограничилось. Военнослужащие полка морской пехоты флотилии принимают участие в боевых действиях на этой территории.

На базе флотилии в Каспийске проходили подготовку мобилизованные, причём не только из Дагестана, но и из соседнего региона.

Накануне памятной даты мы встретились с командующим Краснознамённой Каспийской флотилией контр-адмиралом Александром Пешковым и попросили ответить на некоторые вопросы. Прежде всего нас интересовало, как идёт строительство военно-морской инфраструктуры.

– Строительство объектов в пункте базирования Каспийска заканчивается. Большинство причалов введено в эксплуатацию. В настоящее время там базируются корабли флотилии. Ведется строительство штаба флотилии. Это современное здание, позволяющее разместить весь оперативный состав и обеспечить комфортную работу. Это будет самый современный порт и самый современный штаб на Каспии, – рассказал Александр Пешков.

Одновременно идёт активное строительство жилья для военных и другой социальной инфраструктуры.

– Помимо имеющегося старого жилого фонда построены 4 замечательных многоквартирных дома. Квартиры меблированы, оснащены бытовыми приборами. Есть детские площадки, зоны отдыха, рядом море. Построено несколько детских садов, завершается строительство ещё одного на 200 мест. Строится школа. Одним словом, создана инфраструктура, – говорит контр-адмирал.

В разговоре с командующим мы не могли обойти тему подготовки призванных в рамках частичной мобилизации. Как уже было сказано выше, Каспийская флотилия была одной из баз, где эта подготовка проходила.

– По мобилизации нами были приняты 713 военнослужащих. В основном это жители Дагестана и Астрахани. Подготовка осуществлялась на полигонах полка морской пехоты. Здесь они получили первичные навыки по безопасному владению оружием. Личный состав переместился на полигон Аданак в Буйнакском районе, где выполнялись стрельбы из всех видов оружия, упражнения по тактической медицине, тактической маскировке, инженерной подготовке.

Всё это проводилось в напряжённом режиме не менее недели. После чего прошли контрольные мероприятия с проверкой умений, смотром готовности. Мы убедились, что все военнослужащие обеспечены положенным имуществом. После этого они убыли на другие полигоны для боевого слаживания в составе подразделений. Хочу выразить благодарность руководству Дагестана, Астраханской области, неравнодушным людям, которые помогли с обеспечением ребят дополнительным имуществом. Это спальные мешки, печки, палатки, утеплители, приборы освещения и продукты.

За время подготовки ни одного нарушения воинской дисциплины не было допущено. Ребята проявили свою организованность. Именно такие и нужны. Они принесут несомненную пользу при выполнении поставленной задачи и не создадут проблемы своему начальству, – убеждён Александр Пешков.

Источник: https://dagpravda.ru/obshestvo/pjotr-byl-pervym/