«Пылающий август» далёкого 1944 года, в 30 день месяца, вдали от своей малой родины – на Польской земле, пропитанной вдоволь кровью и слезами советских солдат, завершились жизненный путь и борьба за свободу, за веру и светлое будущее Отечества для ещё одного воина-агульца — Исаака Юсуфовича Исмаилова.

Родился Исаак Исмаилов в 1918 году в с.Рича Агульского района, где вырос и проживал до войны. Спустя полгода с начала войны, совсем молодой Исаак — младший из сыновей, добровольно уходит на фронт. Первого января 1942 года он был принят в 1203 стрелковый полк 354 стрелковой дивизии 1 Белорусского фронта.

Боевой путь 354 стрелковой дивизии был таким же долгим и тяжёлым, как и сама Великая Отечественная война. На 5 января 1942 года, после тяжелейших безуспешных наступательных боёв, сопровождавшихся большими потерями, дивизия, вместе с приданными 146-й танковой, 40-й и 49-й стрелковыми бригадами, составляла 377 штыков и 13 танков (из них 3 средних и 10 малых).

В последующие два с половиной года 354 сд принимала участие во многих операциях, прошла довольно-таки большой путь, потеряла много солдат. К концу 1942 года, в ходе тяжёлых наступательных боёв в районе Жеребцово-Хлепень (начало декабря 1942), дивизия была практически разгромлена и была преобразована в штурмовой отряд и вновь продолжила безрезультатно прорывать оборону противника на том же участке.

Переброшенная в феврале 1943 на северный фас Курской дуги, в течение всего марта 1943 сражалась за Комаричи и потеряла бо́льшую часть состава. Затем, летом того же года, занимала оборону на Курской дуге – отражала вспомогательный удар из района Севска, куда была переведена позднее и откуда начала наступление в августе 1943 на правом фланге армии. Далее, в октябре 1943, форсировав Днепр в районе Лоева, в ноябре в ходе Гемельско-Речинской операции вышла на границу Озаричи – Паричи.

10 января 1944 года в составе 354 сд, которая вела бои за деревню Рыловичи Озаричского района Полесской области, отличился командир отделения 4-стрелковой роты, младший сержант Исмаилов Исаак Юсуфович, вынесший с поля боя из-под артиллерийско-минометного огня станковый пулемёт, уничтожив при этом из винтовки семерых фашистов, – награжден медалью «За отвагу».

Также дивизия отличилась 14 января 1944 года при освобождении Калинковичей.

«C 24.06.1944 в ходе Бобруйской операции наступала в направлении Паричи — Бобруйск, прорвала оборону на рубеже Грабичи, Радин. 29.06.1944 участвовала в освобождении Бобруйска, вела бои в самом городе, захватила железнодорожный вокзал.

За 7 дней наступательных боёв дивизия продвинулась в глубину обороны противника на 80 километров, освободила 350 квадратных километров территории с 75 населёнными пунктами, в том числе Бобруйск и районный центр Паричи. Участвовала в разгроме бобруйской группировки, с 01.07.1944 наступала через Барановичи, Слоним, Брест.

В ходе наступления вела бои за населённые пункты Узда Минской области, Ляховичи, Пружаны. На 11.07.1944 вела бои близ города Коссово (Брестская область), на 22.07.1944 в районе села Жерчицы (Брестская область). Во время наступления дивизия прошла 590 километров боевого пути, освободила более 100 населённых пунктов, участвовала в освобождении Барановичей. 17.07.1944 вышла к государственной границе СССР — на Западный Буг в районе южнее Милейчиц.

После перегруппировки, в течение августа 1944 вышла на государственную границу в районе Гранное. Форсировала Западный Буг, прорвала долговременную и глубокоэшелонированную оборону противника, и в конце августа вышла в район Пшийма. За август дивизия прошла боевой путь в 160 километров и заняла 49 населённых пунктов на польской территории…»

354 стрелковая дивизия продолжила свой путь вплоть до самого Берлина. Но для Исаака Исмаилова, погибшего в бою 30 августа 1944 года, он был героически завершён; Исаак похоронен в деревне Урша Седлецкого района Польши.

Хасбулат Гамзатов