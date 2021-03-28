Пятилетие образования Росгвардии торжественно отметили в Русском театре

Сергей Меликов 27 марта принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом Дню Росгвардии, где присутствовали руководители других ведомств, а также Магомед Баачилов — начальник Управления Росгвардии Дагестана.

В честь 5-летия Росгвардии прошёл концерт, в фойе театра была организована тематическая выставка, а отличившимся сотрудникам Росгвардии и ветеранам были вручены госнаграды.

Сергей Меликов отметил важную роль ведомства в налаживании и соблюдении правопорядка в обществе. Выразил благодарность за обеспечение мира и покоя на территории Дагестана и всей страны.