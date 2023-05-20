Пятеро жителей Каспийска награждены за спасение людей при пожаре

В ночь с 8 на 9 мая произошло возгорание квартиры в многоэтажном доме №16 по улице Акулиничева города Каспийска. Пламя, образовавшееся на первом этаже, стало причиной задымления всего подъезда. Некоторые из жильцов оказались заблокированы в своих помещениях сильным дымом, другие вовсе не подозревали о надвигающейся угрозе и мирно спали.

К счастью, жертв и самых страшных последствий удалось избежать. До прибытия сотрудников МЧС на помощь бросились местные жители. Самому младшему из отважных ребят не было и 14-ти лет. Юный Кубутай первым заметив возгорание, сразу же сообщил старшим и побежал с ними на помощь спящим людям.

19 мая бесстрашных каспийчан чествовали в городской администрации:

Гайдаралиев Ахмед Халибигович, Касумов Юсуп Магомедович, Керимов Рамазан Рамазанович, Керимов Кубутай Расимович, Алиханов Магомед Амирханович.

За проявленную храбрость и спасение людей при пожаре в условиях, сопряженных с риском для жизни, мэр Каспийска Борис Гонцов наградил героев благодарственными грамотами.