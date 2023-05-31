Пятая группа призывников из Казбековского района отправилась на воинскую службу

Накануне утром состоялась отправка пятой группы призывников на воинскую службу в ряды ВС России из Казбековского района. Традиционно, провожать новобранцев на сборный пункт собрались их родственники и военный комиссар Казбековского и Гумбетовского районов Арсен Магомедов.

В напутственном слове военком пожелал ребятам хорошей службы, чтобы они вернулись через год домой окрепшими и возмужавшими.

Молодые ребята, полные энергии и желания служить в вооруженных силах Российской Федерации, прошли призывную комиссию с определением категории годности и шагнули в новую взрослую жизнь. Отметим, что солдаты-срочники не будут направляться в воинские части, расположенные за пределами Российской Федерации.

Добавим также, что казбековская призывная комиссия работает согласно плану-графику, явка призывников удовлетворительная.