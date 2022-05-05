Пять тысяч «джавелинов» и кокаиновый туман

В Киеве поделились планами о «разделении России»

Главное, что удалось Западу за те недели, которые длится спецоперация — это превратить Украину в страну-наркомана, который зависит от западных поставок в той же мере, что и от виртуальных «перемог». Причем понятия эти взаимосвязаны. Именно бесконечный поток оружия позволяет киевскому режиму не только выдумывать несуществующие победы, но и фантазировать на тему «послевоенного мироустройства».

Так, глава ГУР (главное управление разведки) Украины Кирилл Буданов выпил таблетки для храбрости и обозначил условия, на которых может быть прекращена война: «Первый — разделение России на три и более части. Второй — относительное сохранение территориальной целостности РФ при смене руководства страны. В последнем случае новый руководитель скажет, что РФ не при чем во всех этих процессах, это был больной диктатор. В этом случае Россия отдаст все оккупированные ею территории — от островов Японии до Кенигсберга нынешний Калининград, принадлежащий Германии».

Ему вторит Люся Арестович, которая объявила, что мирного договора с Россией Украина заключать не собирается. Дословно: «С Россией мы можем подписать только ее капитуляцию».

С одной стороны, можно легко объяснить подобные заявления кокаиновым туманом, который стал непременным атрибутом Офиса Зеленского. С другой, агрессивная риторика в духе тотальной войны — это часть того самого контракта, на основе которых на Украину гонят танки, ракеты и гаубицы. Свежий пример — представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что уже в ближайшее дни (а конкретно — до пятницы) на Украину будут поставлены еще 5000 «джавелинов».

Понятно, что во главе угла здесь стоит психология. Русские должны каждую секунду ощущать, что силы противника непрерывно растут, а за Киевом якобы стоит вся планета. Однако данный аргумент может иметь хоть какую-то силу исключительно в рамках «экономной», щадящей войны, когда мы только обещаем бить по центрам принятия решений и в тысячный раз предупреждаем, что западные конвои с оружием будут «законной военной целью».

И чем больше мы повторяем угрозы, которая снова и снова откладываем на потом, тем больше козырей даём в руки тех, кто зомбирует украинскую публику сказками о несокрушимости ВСУ и «слабости русских», которые вот-вот капитулируют. Нереализованный ультиматум — это то, что демотивирует больше всего. С этим пора заканчивать. Тем более, что западное оружие действительно представляет угрозу для жизней русских солдат, которые сегодня являются абсолютной ценностью в рамках проводимой спецоперации.

Поэтому выводы самые банальные. Центры принятия решений действительно должен быть уничтожены. Причем не сегодня и не завтра, а еще вчера, неделю назад, месяц. А каждый киевский деятель, который рассуждает о глобальной войне с Россией или занимается её организацией, должен в кратчайшие сроки почувствовать эту войну на себе. Например, в виду ракеты, залетевшей в окно. А каждый танк, каждая пушка и каждый ПЗРК, поставленный на Украину, должен быть расщеплен на молекулы не на фронте, а в той области, куда он будет ввезён. Или, как минимум, на пути следования в войска. И не надо говорить о рисках разрастания войны на запад. Потому что иначе мы получим её расширение на восток.

Николай Севостьянов