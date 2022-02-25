Пять советов, как сохранить деньги в кризисной ситуации

Аналитики призывают не поддаваться панике и не предпринимать поспешных действий по отношению к своим сбережениям.

1. Нужно ли снимать деньги с карточек

Смысла бежать к банкомату и снимать наличность нет. Вероятность, что деньги у банков «закончатся», исключена. Кроме того, эксперты сходятся во мнениях, что даже при ужесточении санкций пользователи, которые находятся в России и пользуются картами здесь, никаких изменений не заметят. Все финансовые операции проходят через российскую платежную систему. Центр их обработки находится в России, даже если речь идет о картах VISA и Mastercard. Очередь у банкомата может спровоцировать временные проблемы с наличными в отдельно взятом банкомате. Но деньги точно появятся через несколько часов.

2. Нужно ли скупать валюту

Доллар и евро заметно выросли на фоне последних событий, скупать их сейчас крайне рискованно. Если нет острой потребности в валюте для своей текущей жизни, то покупать ее по запредельному курсу смысла нет. Сотрудники наших валюток любят рассказывать о том, как купленные во время кризиса крупные суммы в долларах приносили владельцам не только разочарование, но и большие убытки.

3. Нужно ли закрывать вклады в российских банках

Серьезных поводов беспокоиться о том, что с вкладами что-то произойдет, нет. Санкции не повлияют на деньги, которые лежат на счетах в российском банке. Если вы не знаете, что сейчас делать с этими средствами, то закрывать вклад не имеет смысла. Можно в любой момент снять эти деньги, заплатить ими за покупки в магазине или перевести в любой другой российский банк. Например, по системе быстрых платежей, где можно отправлять другому человеку или самому себе до 100 тысяч рублей в месяц без комиссии. Например, Герман Греф заявил: «Мы готовы к любому развитию ситуации и проработали сценарии для защиты средств, активов и интересов наши клиентов».

4. Стоит ли покупать технику, машины, недвижимость

Приобретать технику и делать другие крупные покупки стоит только в случае необходимости. Вам ведь совершенно ни к чему два холодильника или дополнительная стиральная машина? Пытаться делать более крупные покупки, если они не были запланированы, в нынешней ситуации представляется особенно опрометчивым.

5. Что делать с деньгами

Необдуманные решения в попытке спасти сбережения в период неопределенности чреваты большими рисками понести убытки. Делать крупные покупки стоит только в случае необходимости, а наличными достаточно иметь сумму, равную регулярным расходам за три-четыре дня.

Существуют также мнения экспертов о возможности инвестиций на фондовом рынке, когда цена на акции крупнейших российских компаний выглядит весьма привлекательной, а потенциал ее отскока – крайне заманчивым. Падение не вечно, поэтому эксперты часто рекомендуют покупать активы на просадке во время паники. Конечно, в условиях высокой волатильности специалисты расходятся во мнениях по данному вопросу. Поэтому каждый инвестор должен оценивать свои финансовые риски самостоятельно.